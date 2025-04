Rywalka Igi Świątek nie wytrzymała. Atakuje WAGs tenisowe

Daria Saville w świecie tenisa nie jest postacią anonimową. Australijka, która do 2014 roku reprezentowała Rosję, już w czasach juniorskich odnosiła ogromne sukcesy. Wygrała juniorsiego US Open w singlu i juniorskiego Rolanda Garrosa w deblu. Świetnie radziła sobie także już jako seniorka. W 2017 roku znajdowała się w ścisłej czołówce światowego rankingu kobiecego tenisa, a 28 sierpnia 2017 roku awansowała na 20. miejsce tego zestawienia, co było najlepszym jej wynikiem w karierze. Reklama

Daria Saville uderza w WAGs tenisowe. "Czy bardziej inspirujące jest bycie WAG, niż bycie profesjonalną sportsmenką?"

Australijska gwiazda do tej pory rywalizuje na arenie międzynarodowej, od dłuższego już jednak czasu na kortach radzi sobie - delikatnie mówiąc - przeciętnie. Mimo braku sukcesów Saville wciąż dba jednak o dobry kontakt z kibicami, na których wsparcie może liczyć bez względu na wyniki. Ostatnio na TikToku 31-latka dodała filmik, który wywołał ogromne poruszenie w tenisowym środowisku. Wbiła bowiem szpileczkę wszystkim tenisowym WAGs, w tym m.in. Morgan Riddle, partnerce Taylora Fritza.

"Porozmawiajmy o umowach z markami. Tenisowa estetyka jest teraz w modzie, prawda? Jednak tenisistki nie otrzymują wielu kontraktów. Marki wolą nawiązywać umowy z pasującymi do estetyki WAGs tenisowymi, aniżeli z nami - spoconymi sportsmenkami. Rozmawiałam z kilkoma wpływowymi WAGs i są one naprawdę zaskoczone faktem, że nie otrzymujemy aż tylu ofert. Czy to dlatego, że sportsmenki nie są dla opinii publicznej tak "bliskie" jak WAGs? Co ciekawe, nagrałam "Get Ready With Me, aby zobaczyć mecz mojego męża w Australian Open" i miał on znacznie lepsze wyniki niż moje pozostałe filmiki. Nawet te, na których pokazuję dzień z życia profesjonalnej tenisistki" - przyznała Australijka. Reklama

W dalszej części filmiku tenisistka zastanawiała się, dlaczego marki nie decydują się na zawieranie współprac z zawodniczkami, które występują na korcie, a wolą podpisywać umowy z influencerkami i WAGs, które rywalizacji przyglądają się jedynie z trybun. "Nie wiem, czy to przez nasze charaktery i to, że myślimy tylko i wyłącznie o tenisie? Ale ja mam własną osobowość i potrafię być kąśliwa. Oczywiście, czołowe sportsmenki mają swoje umowy sponsorskie. Czy zespoły marketingowe uważają, że tenisistki są zbyt niszowe w porównaniu do WAGs? Czy ich luksusowe życie życie jest porównywanie do naszego, pełnego potu? Czy bardziej inspirujące jest bycie WAG, niż bycie profesjonalną sportsmenką? Szczerze mówiąc, zupełnie nie rozumiem, dlaczego marki wybierają influencerki do ich kampanii podczas Wielkich Szlemów. I zdecydowanie nie jestem jedyną tenisistką, która tak czuje. Więc pytanie do marketingowców - dlaczego tak jest?" - dopytywała.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Daria Saville jest zarówno tenisistką, jak i tenisową WAG. Australijka w 2021 roku stanęła na ślubnym kobiercu z Lukiem Saville, doskonale wie więc jak wygląda życie partnerek profesjonalnych sportowców. Reklama

Daria Saville / AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / AFP

Daria Saville / AFP