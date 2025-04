Zostawił polski klub na lodzie. Teraz i on traci pracę, zwrot akcji w Lidze Mistrzów

Halkbank Ankara awansował do turnieju finałowego Ligi Mistrzów w dramatycznych okolicznościach . W pierwszym meczu ćwierćfinałowym pokonał PGE Projekt Warszawa, w rewanżu w Polsce przegrał jednak 0:3. Sprawa awansu rozstrzygnęła się w dodatkowym, złotym secie . I w nim lepsi okazali się siatkarze z Turcji.

Tyle że nawet taki sukces nie uratował trenera Halkbanku Igora Kolakovicia. Szkoleniowiec z Czarnogóry nie zdołał wprowadzić zespołu do czołowej czwórki ligi tureckiej, w której rywalizuje m.in. Fenerbahce Stambuł z Fabianem Drzyzgą w składzie. Halkbank zajął piąte miejsce, do udziału w półfinale zabrakło mu jednego punktu. W dodatku w pierwszym meczu o piąte miejsce przegrał u siebie 1:3 z Alanyą. I trener zapłacił za to utratą posady.