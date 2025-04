Nie tylko Sułek-Schubert. Kolejna gwiazda lekkiej atletyki budzi emocje

Malwina Kopron w połowie lutego oznajmiła fanom za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w tym roku nie zobaczą jej na zawodach lekkoatletycznych. Brązowa medalistka olimpijska z Tokio w rzucie młotem wyjawiła wówczas, że w kolejnych miesiącach przygotowywać się będzie do równie wymagającej roli - roli matki. "Cieszę się, że mogę podzielić się z Wami miłą informacją. Będę mamą! Będzie to pierwszy sezon gdzie nie zobaczycie mnie na płycie stadionu. Ten rok poświęcam rodzinie" - przekazała reprezentantka Polski na swoim profilu na Instagramie. Wkrótce potem młociarka ujawniła, że zostanie mamą dziewczynki, która otrzyma imię Zofia.

Malwina Kopron jak Adrianna Sułek-Schubert. Trenuje mimo ciąży, tak reagują na to ludzie

Brązowa medalistka olimpijska nie jest pierwszą polską lekkoatletką, która mimo zaawansowanej ciąży nie przerwała treningów. Wcześniej podobną decyzję podjęła wieloboistka Adrianna Sułek-Schubert. 26-latka była wówczas mocno krytykowana za to, że wyciska siódme poty na siłowni. Internauci twierdzili bowiem, że takimi treningami jedynie szkodzi dziecko. Ta udowodniła jednak, że można bezpiecznie trenować w trakcie oczekiwania na przyjście na świat potomka. Ba, kilka miesięcy po narodzinach syna wystąpiła nawet na igrzyskach olimpijskich . Niestety, do ojczyzny wróciła bez medalu.

W porównaniu do Adrianny Sułek-Schubert Malwina Kopron nie jest atakowana przez fanów. Wręcz przeciwnie - jak przyznała wiele kobiet okazuje jej wsparcie i kieruje do niej wiele ciepłych słów. "Ludzie patrzą na to przychylnie. Wiele kobiet podchodzi do mnie i mówi: "Wow, jesteś w ósmym miesiącu ciąży, a nadal się ruszasz!". To coś nowego, ale bardzo inspirującego" - oznajmiła.