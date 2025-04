Wielka radość w rodzinie Michaela Schumachera. Córka legendy z dumą ogłasza

Michael Schumacher to jeden z najwybitniejszych kierowców w historii Formuły 1. Niemiec jest rekordzistą świata jeśli chodzi o liczbę zdobytych tytułów mistrzowskich - wygrywał on bowiem siedmiokrotnie, co do tej pory udało się jeszcze jedynie Lewisowi Hamiltonowi. Gwiazdor F1 w 2012 roku definitywnie zakończył sportową karierę i skupił się na życiu prywatnym. Sielanka jego rodziny nie trwała jednak długo - w grudniu 2013 roku wydarzył się wypadek, który na zawsze odmienił życie wielkiego mistrza i jego bliskich. W trakcie wypadu na narty we francuskich Alpach Schumacher zaliczył upadek i doznał niezwykle poważnych obrażeń głowy. Spędził on około sześć miesięcy w śpiączce farmakologicznej i wybudzony został dopiero w czerwcu 2014 roku. Choć od tej tragedii minęła już ponad dekada, legendarny kierowca wyścigowy wciąż nie był widziany publicznie od tamtego momentu, a informacje odnośnie jego obecnego stanu zdrowia są obecnie jedną z najlepiej strzeżonych tajemnic na świecie.

