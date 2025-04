Niebywały wyczyn Polki. Awans o 67 pozycji i wielki czek od Kolumbijczyków

Katarzyna Kawa jak burza szła przez kolejne fazy turnieju WTA w Bogocie aż do wielkiego finału. W nim musiała niestety uznać wyższość Camili Osorio. Mimo to z pewnością wyjedzie z Kolumbii zadowolona. Nie dość, że za sprawą udziale w finale zanotuje gigantyczny skok w rankingu WTA - aż o 67 miejsc, to na jej konto wpłynie prawdziwa fortuna. Kolumbijczycy wypiszą jej pokaźnych rozmiarów czek.