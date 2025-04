Co on najlepszego narobił? Mógł to strzelić z zamkniętymi oczami. Koszmar Polaka

Oskar Zawada co jakiś czas polecany jest uwadze selekcjonera Michała Probierza, ale w ostatnich tygodniach robi bardzo niewiele, by zapracować na powołanie do reprezentacji Polski. W tej chwili notuje serię pięciu meczów bez zdobytej bramki w barwach holenderskiego RKC Waalwijk. W niedzielnym spotkaniu z Heraclesem Almelo (0:0) miał stuprocentową szansę na rozstrzygnięcie losów potyczki. Nie trafił jednak do pustej bramki z dwóch metrów. Wideo szybko stało się w sieci viralem.