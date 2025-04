Dokonała tego jako pierwsza Polka w tym sezonie. 83 minuty finału WTA z obrończynią tytułu

Prawie sześć lat czekała Katarzyna Kawa na to, by ponownie znaleźć się w finale imprezy rangi min. "250", zaliczanej do cyklu WTA Tour. Pod koniec lipca 2019 roku walczyła o tytuł w Jurmali. Wówczas przegrała z Anastasiją Sevastovą - 6:3, 5:7, 4:6 . Wtedy Polka mierzyła się w decydującym starciu z reprezentantką gospodarzy. Nie inaczej sprawa potoczyła się i tym razem.

32-latka dotarła do finału w Bogocie po blisko 16 godzinach spędzonych na korcie. Biorąc pod uwagę eliminacje, wygrała w sumie sześć spotkań. Wyeliminowała po drodze m.in. turniejową "1" - Marie Bouzkovą. Kapitalna passa sprawiła, że stała się pierwszą Polką w tym sezonie, która dotarła do decydującego starcia w singlu w głównym cyklu WTA. W zestawieniu LIVE przesunęła się z 223. na 156. pozycję, co gwarantowało jej start w eliminacjach do Roland Garros.