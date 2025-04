Mistrz centymetry od koszmaru w Japonii. Ale wygrywa, to była dominacja

Tegoroczny wyścig o Grand Prix Japonii nie dostarczył kibicom większych emocji. Nie obchodziło to jednak zbytnio Holendrów, którzy w końcu mają powody do radości. Pierwszy tegoroczny triumf odniósł Max Verstappen. Lider Red Bulla strachu najadł się tylko na 22 okrążeniu, tuż po pitstopie. Centymetrów brakowało do niepotrzebnego zderzenia z Lando Norrisem.