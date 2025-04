Groźny wypadek, znamy stan zdrowia zawodnika. Legendarny klub ogłasza

Żużel. Wybrzeże Gdańsk ogłasza. Benjamin Basso wystąpi na inaugurację

Przedstawiciel Wybrzeża po chwili dodaje. - W tej chwili nie ma żadnych przesłanek, aby martwić się o występ Benjamina Basso w inauguracyjnym meczu przeciwko Trans MF Landshut Devils. Wszystko wskazuje więc na to, że faworyt do awansu przystąpi do ligi w najmocniejszym składzie. Inauguracje w Gdańsku w ostatnich latach rzadko należały do udanych, ale w Wybrzeżu liczą, że tym razem rozpoczną zmagania od wygranej.