Interia z mistrzowskim składem na EURO 2024

Interia wystartuje z codziennym program na żywo „Gramy dalej”. Poprowadzą go na zmianę Mateusz Majak (Eleven Sports), Maciej Kruk (Eleven Sports) i Piotr Jawor (Interia Sport) . W studiu będą im towarzyszyć eksperci m.in. Radosław Majewski (były reprezentant polskiej kadry) i Jakub Żelepień (Interia Sport) oraz goście ze świata sportu. „Gramy dalej” to poranna dawka elektryzujących wiadomości i komentarzy dotyczących ostatnich 24 godzin turnieju, z szczególnym uwzględnieniem przygotowań i meczów „Biało-Czerwonych”.

Jednym ze stałych elementów programu „Gramy dalej” będą rozmowy z korespondentami Interii w Niemczech, w tym ze specjalnym wysłannikiem i ekspertem piłkarskim Łukaszem Gikiewiczem . Były zawodnik Ekstraklasy będzie dla portalu relacjonował zmagania polskiej reprezentacji w Niemczech aż do ostatniego meczu.

Działaniom Interii będzie towarzyszyła kampania reklamowa „Żyjemy piłkarskim Euro 24”. Jest to kolejna odsłona kampanii „Żyjemy sportem”, która doczekała się już kilku edycji. Spot przygotowany na piłkarskie mistrzostwa Europy w Niemczech zachęca do wspólnego kibicowania z Interią polskiej reprezentacji. Pokazuje też bogatą i kompleksową ofertę portalu na ten turniej. Kampania Interii będzie emitowana w kanałach telewizyjnych Grupy Polsat Plus oraz Internecie.