"Gramy dalej". Po meczu Walia - Polska zapraszamy do studia Interii

Reprezentacja Estonii miałaby problem utrzymać się w Ekstraklasie. To nie jest taki poziom jak nasi reprezentanci. Oni chcieli dobrze, ale nie potrafili

- Walia to rywal z zupełnie innej półki. Do tego spotkania musimy podejść bardziej zmotywowani, pierwsze 5-10 minut może być decydujące. Jak dostaniemy wtedy gonga, to w barażu może nas już nie być - dodaje mistrz Polski z 2012 r. ze Śląskiem Wrocław.