Demarai Gray został nowym zawodnikiem Bayeru 04 Leverskusen. 24-letni skrzydłowy podpisał z niemieckim klubem kontrakt do 30 czerwca 2022 roku.

"To wielka szansa, aby zdobyć nowe doświadczenia w interesującym zagranicznym klubie. Kiedy Bundesliga jako pierwsza z wielkich lig wznawiała rozgrywki przerwane przez pandemię koronawirusa, to cały świat na to patrzył. Lubię ligę niemiecką" - mówił Gray.



"Bayer 04 gra ofensywny futbol, agresywnie odbierają piłkę i dyktują warunki w czasie, gdy ją przejmą. Dobrze się w to wpasuję" - dodał Anglik.



Gray do Leverskusen trafił z Leicester City za dwa miliony euro. W "Lisach" występował od stycznia 2016 roku.