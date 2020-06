David Alaba nie zdecydował się jeszcze, czy wiąże swoją dalszą karierę z Bayernem. Niemieckie media twierdzą, że doszło już do spotkania pomiędzy przedstawicielami zawodnika i klubem, jednak nie udało się porozumieć.

Po przedłużeniu umów z Thomasem Muellerem i Manuelem Neuerem, działacze "Die Roten" mieli się zająć sprawą kontraktu Davida Alaby. Na mocy obecnego, Austriak będzie zawodnikiem Bayernu do czerwca 2021 roku.



Według informacji niemieckiego "Sky", w tygodniu doszło do pierwszego spotkania pomiędzy piłkarzem a włodarzami Bayernu. Nie ustalono jednak żadnych konkretów, bowiem sam piłkarz nie jest póki co przekonany do pozostania w klubie.



Dziennikarze podkreślają, że jego sytuacja jest bardzo komfortowa. Alaba nie powinien narzekać na brak ofert, a mają go obserwować FC Barcelona, Real Madryt czy PSG.

Z drugiej strony Austriak spędził już w Monachium powyżej 10 lat i decyzja o ewentualnym odejściu nie będzie łatwa.