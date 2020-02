Dwie poważne instytucje na Wyspach - Komisja Hazardowa i Brytyjska Komisja Bokserska - wszczęły dochodzenie w sprawie sobotniej walki Davida Allena (18-5, 15 KO) z Dorianem Darchem (12-12-1, 1 KO) w Sheffield.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Fury spotkał się z Wilderem. "Mogę go nienawidzić, ale muszę szanować". Wideo © 2020 Associated Press

Podejrzenia wzbudziła duża aktywność graczy w co najmniej kilku punktach bukmacherskich na terenie Anglii w dniu pojedynku. Masowo obstawiano, że Allen znokautuje Darcha w trzeciej rundzie i tak właśnie się stało.



Bukmacherzy SkyBet jako pierwsi poinformowali, że walka mogła zostać "ustawiona". Obaj pięściarze kategorycznie zaprzeczają, ale sprawa prawdopodobnie będzie bardzo szczegółowo badana. Rynek bukmacherski od zawsze zmaga się z "ustawkami", przestępstwami, które przybierają coraz bardziej wyrafinowane formy, choć przypadek starcia Allen vs Darch wydaje się - przynajmniej na pierwszy rzut oka - łatwiejszy do rozstrzygnięcia.



Przez pierwsze dwie rundy Allen bawił się z rywalem, a w trzeciej załatwił sprawę. Darch był liczony, chwilę później padł po raz drugi i nie chciał się już podnieść. Czy mógł walczyć dalej? Być może tak, pytanie, czy było to związane z masowo zawieranymi zakładami.