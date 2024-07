Tyson wyznaje publicznie: "Jestem uzależniony". Poruszające słowa "Bestii"

Nowy termin starcia - 15 listopada . Czy tego dnia dojdzie do konfrontacji? To pytanie pozostaje otwarte. Na razie nic nie wskazuje na ponowną zmianę daty.

Tyson wraca do ringu dla chwały. "Miliony, które zarobię, nie zmienią mojego życia"

- Mam świadomość, że nie muszę tego robić. Moja żona ciągle mi to powtarza. Nie muszę tego robić, bo miliony, które dzięki temu zarobię, nie zmienią mojego życia. Wchodzę do ringu, bo jestem uzależniony od chwały! Uwielbiam, gdy ludzie myślą o mnie przez cały dzień - wyznał Tyson w rozmowie z "Esquire".

- Fani mówią, że jestem największym wojownikiem wszech czasów, ale to bzdury. W głębi serca wiem, że ci goście nie wiedzą, co to znaczy być wielkim wojownikiem - twierdzi dzisiaj Tyson, wykazując zdrowy dystans do własnej legendy.