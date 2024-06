Tyson szykuje się do walki, a tu takie słowa. "Wyszedłem i zacząłem płakać"

Mike Tyson przygotowuje się do pierwszej walki bokserskiej od 2020 roku. W listopadzie zmierzy się z Jake'em Paulem, choć pierwotnie do starcia miało dojść już w lipcu. Ostatnio wywiadu udzielił Jeff Fenech, który przygotowywał Tysona do walk kilkadziesiąt lat temu. Po jego wypowiedzi trzeba przyznać, że choć obecny stan zdrowia "Żelaznego Mike'a" z pewnością nie jest najlepszy, nie jest on porównywalny do prezentowanego przez niego pod koniec profesjonalnej kariery.

