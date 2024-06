Jeszcze tli się nadzieja, że walka Mike'a Tysona nie dojdzie do skutku. Na razie mamy tylko odroczenie jej w czasie, a powodem są problemy zdrowotne niegdyś najgroźniejszego człowieka na kuli ziemskiej. Być może na końcu okaże się, że Jake'owi Paulowi chodziło przede wszystkim o rozgłos, który zapewnił sobie w ostatnich miesiącach na gigantyczną skalę i da sobie spokój z tą ryzykowną dla legendy rozrywką. Na razie jednak wykrywacz kłamstw obnażył znanego youtubera, który zupełnie co innego mówi w sprawie starcia z dawną "Bestią", a co innego czuje.