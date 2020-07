Legendarny bokser, mistrz globu w czterech wagach Roberto Duran opuścił szpital, gdzie był leczony po zarażeniu koronawirusem. - To była bitwa godna mistrzostwa świata – napisał Panamczyk w mediach społecznościowych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Uzgodniono warunki finansowe walki Joshua - Fury. Wideo © 2020 Associated Press

W prywatnej klinice w stolicy kraju Duran spędził tydzień. "Z pomocą Boga wróciłem do domu po walce z Covid-19" - przyznał noszący przydomek "Kamienne Pięści" były czempion kategorii: lekkiej, półśredniej, lekkośredniej i średniej.

Reklama

69-letni Duran wyraził wdzięczność pracownikom szpitala za opiekę, jaką go otoczyli. "Każdego dnia dawali z siebie wszystko, nie myśląc o ryzyku, jakie podejmowali. Jestem byłym mistrzem świata, a wy prawdziwymi mistrzami życia" - przekazał.



Panama należy do najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa krajów Ameryki Środkowej. Dotychczas zmarło 645 osób, zaś zainfekowanych zostało 34 tys. Mieszka tam ok. 4 milionów ludzi.



Duran walczył na ringu w latach 1968-2001. W karierze stoczył 119 pojedynków, wygrał 103, z czego 70 przed czasem. W Panamie postrzegany jest jako bohater narodowy.

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki.