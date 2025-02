Starcie Alvareza z Crawfordem rozpalało umysły kibiców boksu pod każdą szerokością geograficzną. No właśnie - rozpalało. Bo wedle doniesień "The Ring", a nie ma podstaw, by za bujdę wziąć doniesienia dziś tak mocno osadzonego najbliżej najważniejszych decyzji medium, nie dojdzie do skutku pojedynek Meksykanina z Amerykaninem, planowany na 12 września.