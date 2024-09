Przepiękny gest Lin Yu-ting. Rywalka Julii Szeremety pokazała serce

Ku zaskoczeniu rodaków 28-latka dotarła aż do finału, w którym pokonała Julię Szeremetę, tym samym zdobywając tytuł mistrzyni olimpijskiej. W Tajwanie była to niespodzianka do tego stopnia, że za swój wyczyn Lin Yu-ting otrzymała premię w wysokości aż 5,7 mln dolarów tajwańskich (około 684 tys. złotych). Pieniędzy tych, jak się okazuje, Tajwanka nie miała zamiaru zachować dla siebie i... przeznaczyła je na wyjątkowy cel.