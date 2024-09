Pobiła Szeremetę w finale. Właśnie ogłoszono, czyją jest córką. To szaleństwo

Lin Yu-ting to bokserska mistrzyni olimpijska w kat. do 57 kg. W finałowej walce pokonała na punkty Julię Szeremetę. Przed i po starciu o złoto nieustannie zarzucano jej, że "nie jest kobietą". Ataki w nią wymierzone trwają do tej pory.

Fala hejtu, z jaką zmaga się reprezentantka Tajwanu, to efekt jej fizjonomii - wyraźnie odbiegającej od typowo kobiecej. W ubiegłym roku nie została dopuszczona do MŚ z uwagi na zbyt wysoki poziom testosteronu. MKOl zezwolił jej jednak na start w imprezie czterolecia. Reklama

Lin Yu-ting pozostaje niezłomna. Na Tajwanie urosła do rangi bohaterki narodowej

W stolicy Francji 28-letnia pięściarka spełniła swoje marzenie i wróciła do kraju jako niepokonana. Została powitana z najwyższymi honorami. W rozmowie z serwisem Sport.pl opowiada o tym mieszkający na Tajwanie polski dziennikarz Tomasz Śniedziewski.

- Każda impreza sportowa jest traktowana przez mieszkańców wyspy jak arena do pokazania swojego istnienia, niezależności - tłumaczy. - I w tych okolicznościach, gdy próbowano także podważać wynik Lin jako kobiety, zaskarbiła sobie uznanie wśród mieszkańców kraju nie tylko jako sportowiec, ale i wzór do naśladowania.

Gdy próbowano także podważać wynik Lin jako kobiety, zaskarbiła sobie uznanie wśród mieszkańców kraju nie tylko jako sportowiec, ale i wzór do naśladowania. ~ Tomasz Śniedziewski

Chiny uważają Tajwan za część swojego terytorium i traktują go jak zbuntowaną prowincję. Niepodległość kraju nie jest uznawana przez część społeczności międzynarodowej. Zdaniem mieszkańców wyspy to analogia do sytuacji, w której znalazła się obecnie Lin - co tylko przysparza jej dodatkowej sympatii.

Zawodniczka imponuje rodakom niezłomnością i siłą charakteru. Reklama

- Opowiadała, że nosi krótkie włosy, bo wygodniej jej tak trenować, a jak czasami idzie do toalety i ktoś ją zapyta, czy nie pomyliła kabin, to tłumaczy, że jest kobietą. Bez większych emocji wyjaśniała, jak wygląda jej sytuacja. Sposób, jaki przyjmowała hejt i pomówienia zainspirował Tajwańczyków. Prezydent i tutejsi politycy nazwali ją nawet "Córką Tajwanu". Urosła do rangi bohaterki narodowej - relacjonuje Śniedziewski.

Lin ponownie przeszła badania laboratoryjne. Ich wyniki znane będą za około dwa miesiące. W ostatnim czasie popularne stało się przekonanie, że jeśli rezultaty testów okażą się dla Azjatki niekorzystne, złoty medal olimpijski przyznany zostanie pokonanej w finale Szeremecie.

Reklama Julia Szeremeta dostała urodzinowy upominek / Polsat Sport / Polsat Sport

Lin Yu-ting (z prawej) przed jedną z walk podczas olimpijskiego turnieju w Paryżu / AFP

Lin Yu-ting / Mauro Pimentel / AFP / AFP