Już tylko pięć dni pozostały do hitowego widowiska , gdzie po raz drugi w krótkim czasie poznamy odpowiedź na pytanie o to, czy najlepszym pięściarzem XXI wieku w wadze ciężkiej jest Ołeksandr Usyk, czy Tyson Fury . Pierwsza walka, która wówczas literalnie miała jeszcze większą rangę, bo toczyła się o komplet czterech najbardziej prestiżowych pasów, zakończyła się wygraną Ukraińca. Wygraną nieznaczną, a zdaniem sędziów też niejednogłośną, dlatego rewanż jest tak bardzo pożądany.

Gdybyśmy cofnęli się do jeszcze niedawnej ery przed opanowaniem boksu przez Arabię Saudyjską i rozkochanego w tym sporcie Turkiego Alalshikha, z dużą dozą prawdopodobieństwa szanse na to, że rewanż odbędzie się tak szybko po majowej konfrontacji, byłyby iluzoryczne. W nowej rzeczywistości mamy nadpromotora, który w praktyce zmarginalizował wszystkich tych najpotężniejszych, dotąd rozgrywających swoje wojenki i prowadzących własną politykę. Pieniądze "wagi ciężkiej" sprawiły, że dziś siadają przy jednym stole i zachowują się jak politycy, którzy poza studiami telewizyjnymi często mają do siebie dużo cieplejszy stosunek.