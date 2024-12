Już tylko nieco ponad dwa tygodnie pozostały do widowiska, które po raz drugi - w ciągu zaledwie siedmiu miesięcy - odbędzie się na ringu w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej . W maju tego roku wszystkie pasy wagi ciężkiej wywalczył Ołeksandr Usyk , ale walka była na tyle bliska, że sędziowie nie ocenili jej zgodnie. Dwóch arbitrów opowiedziało się za wygraną Ukraińca, a jeden widział jednopunktową wygraną Tysona Fury'ego . W efekcie zapadł niejednogłośny werdykt, który pozwolił przejść do historii pięściarzowi z Symferopola .

Tyson Fury zapoluje na nokaut. Nie wystarczy mu, że pokona Usyka. "Trylogia"

Niewątpliwie 37-latek ma nad swoim młodszym o rok rywalem psychologiczną przewagę , którą daje mu zwycięstwo w pierwszym starciu. Z drugiej strony Fury buduje się tym, że we wszystkich rewanżach, które dotąd toczył, był lepszą wersją siebie i odgrywał się na przeciwnikach. - Moje rewanże zawsze kończą się w jeden sposób . Każdy, z kim walczyłem więcej niż raz, został znokautowany. Wyobrażam sobie coś podobnego w drugiej walce z Usykiem - odgraża się były mistrz WBC w wadze ciężkiej .

- Jeśli wygra Tyson, to on zostanie okryty mianem najlepszego w swoim pokoleniu - rzekł 72-letni Anglik. A gdy wypowiadał ten pogląd, w słowo wszedł mu jego podopieczny. "Król Cyganów" dał do zrozumienia, że nie podziela optyki Warrena.