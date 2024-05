Najważniejszym wydarzeniem gali "Ring of Fire" w Rijadzie jest pojedynek Tyson Fury vs. Ołeksandr Usyk zapowiadany jako walka dekady. Emocje przed tym starciem podgrzewały inne pojedynki, w tym kilka walk o pasy mistrzowskie. Jedną z nich stoczyli Jai Opetaia i Mairis Briedis, a stawką był pas IBF w wadze junior ciężkiej. Dla Łotysza była to okazja do rewanżu za porażkę z lipca 2022 roku, kiedy to przegrał z Australijczykiem na punkty.