Fury znów zaskoczył. Takie słowa tuż przed walką z Usykiem

W sobotę około północy polskiego czasu Arabia Saudyjska stanie się na kilkanaście minut stolicą światowego sportu . Kibice z różnych zakątków globu będą z uwagą przyglądać się walce pomiędzy Tysonem Furym a Ołeksandarem Usykiem. O ich pojedynku mówiło się od dobrych paru lat, jednak dojdzie do niego dopiero 18 maja. Wcześniej na przeszkodzie stały przede wszystkim pieniądze. Gdy obaj panowie w końcu się już porozumieli z pomocą bogatych organizatorów wydarzenia, poważnej kontuzji nabawił się "Król Cyganów". Smutne wieści dla sympatyków boksu nadeszły 2 lutego .

Jestem absolutnie zdruzgotany po tak długich przygotowaniach do tej walki, byłem w doskonałej formie. Szkoda mi wszystkich zaangażowanych w to wielkie wydarzenie. Będę pilnie pracował nad zmianą terminu, gdy oko się zagoi. Mogę tylko przeprosić poszkodowanych, w tym mój własny zespół, Team Usyk, pozostałych zawodników z tej karty walk, partnerów i fanów, a także naszych gospodarzy, przyjaciół z Królestwa Arabii Saudyjskiej

Tym razem w końcu się uda. Usyk z Furym spotkają się w ringu

Co się odwlecze, to nie uciecze. Zaledwie kilka dni po tej przykrej wiadomości, sympatycy boksu poznali kolejną datę jednego z najważniejszych pojedynków w całej historii dyscypliny. Teraz na pewno dojdzie do konfrontacji. W piątkowy wieczór odbyła się oficjalna ceremonia ważenia, podczas której wreszcie zawodnicy spojrzeli sobie głęboko w oczy. Doszło przepychanek. Na szczęście licznie zgromadzeni kibice nie oglądali większych rękoczynów, bo te oznaczałyby prawdopodobne kolejne przesunięcie starcia.