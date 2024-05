Niepokonany czempion zebrał się w wielkim stylu i w drugiej rundzie to on rzucił na deski Meksykanina. Zrewanżował się praktycznie tym samym, nacierającego rywala "poczęstował" lewym sierpem na brodę. Ciekawa dla oka walka trwała w najlepsze, a w pewnej chwili Inoue już na tyle przejął kontrolę, że zaczął bawić się z rywalem, prowokując go do akcji. Kolejne "deski" wydawały się być kwestią czasu i w piątej rundzie Nery ponownie był liczony.