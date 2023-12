W 4. rundzie Filipińczyk bardzo ładnie wstrzelił się ciosem podbródkowym i wyraźnie zaczął iść do przodu, a Inoue już od dawna nie wyglądał na zawodnika, któremu tak wiele by nie wychodziło. Lecz chwilę potem, jakby na przekór tym słowom, Japończyk zaczął rzucać potężnymi ciosami, którymi coraz bardziej przełamywał rywala. "Koszmar" zaczął płacić ogromną cenę za to, że zapragnął uczynić sensację w Tokio. I po chwili Tapales padł na deski, ale uratowało go to, że gdy wstał z desek, od razu wybrzmiał gong kończący rundę.