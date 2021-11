Gala Polsat Boxing Promotions 21 listopada w Toruniu

W najnowszym wydaniu Magazynu Sportów Walki "Koloseum" ogłoszono pierwsze szczegóły nadchodzącej gali Polsat Boxing Promotions. Tym razem młodzi i utalentowani pięściarze zawitają do Torunia. W niedzielę, 21 listopada w walce wieczoru wystąpi przebojowy Kubańczyk, na co dzień mieszkający i trenujący w Polsce, Ihosvany Garcia. Rywalem 26-latka będzie Przemysław Gorgoń.

31-letni pięściarz z Jaworzna poza wiekiem góruje nad Garcią także doświadczeniem, bowiem na zawodowych ringach stoczył już 22 pojedynki. Ich starcie będzie więc najpoważniejszym testem Kubańczyka, który w świetnym stylu wkroczył na polską scenę pięściarską i zdaniem ekspertów może wiele osiągnąć w wadze półciężkiej.

21 listopada w Toruniu do ringu wejdzie także Marcin Siwy. Częstochowianin latem związał się zawodowym kontraktem z Polsat Boxing Promotions licząc na przełom. Mimo 22 stoczonych pojedynków, z których wszystkie rozstrzygnął na swoją korzyść, dotychczasowa pięściarska kariera Marcina Siwego nie rozwijała się po jego myśli. Współpraca z nowym promotorem ma być początkiem zmian, a pierwszy ich etap to starcie z doświadczonym Marcelo Nascimento.

Brazylijczyk to niezwykle ciekawy pięściarz, który w przeszłości mierzył się z niemal całą obecną czołówką wagi ciężkiej, w tym z panującym czempionem federacji WBC i pogromcą Deontaya Wildera, Tysonem Furym. Nascimento wchodził do ringu także z Dereckiem Chisorą, Carlosem Takamem, Dillianem Whytem, Josephem Parkerem oraz Mariuszem Wachem. Porażki z takimi rywalami z pewnością nie są powodem do wstydu, a doświadczenie wyniesione z tych pojedynków sprawia, że starcie z Nascimento będzie poważnym sprawdzianem dla Marcina Siwego. Polscy kibice dostaną też odpowiedź na pytanie, w jakim punkcie swojego pięściarskiego życia znajduje się Częstochowianin.

Trzecim z ogłoszonych pojedynków nadchodzącej gali Polsat Boxing Promotions będzie starcie Konrada Kaczmarkiewicza i Łukasza Puczyńskiego. Pierwszy z nich ma za sobą już dwa występy w ringu PBP, w których błysnął talentem i umiejętnościami. Rywal 22-latka największe sukcesy odnosił w kickboxingu, zdobywając w 2018 roku tytuł Mistrza Europy. Gdańszczanin z szermierką na pięści zaprzyjaźnił się zaledwie rok temu, gdy zadebiutował na gali Babilon Boxing Show transmitowanej przez Telewizję Polsat.

W najbliższych tygodniach organizatorzy będą stopniowo odsłaniać kolejne szczegóły gali Polsat Boxing Promotions, która 21 listopada odbędzie się w Toruniu.