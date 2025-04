Ależ historia na niemieckiej ziemi. Polak mistrzem Europy, koniec w dziesiątej rundzie

"Szermierka na pięści" w kraju nad Wisłą przeżywa w ostatnich dniach same dobre chwile . Miłośnicy boksu z dumą od kilku dni spoglądają choćby na Brazylię, gdzie w ramach Pucharu Świata "Biało-Czerwoni" zgarnęli aż jedenaście medali. Po te najcenniejsze sięgnęły panie - Barbara Marcinkowska oraz Wiktoria Rogalińska. Wśród mężczyzn błysnął natomiast Paweł Brach, którego zatrzymał dopiero finałowy rywal.

Okazuje się, że nie tylko w Ameryce Południowej dzieją się historyczne wydarzenia. Tuż za zachodnią granicą całemu kontynentowi zaimponował Mateusz Tryc. 33-latek w końcu otrzymał szansę zmierzenia się o mistrzowski pas. "Powiem wam, że jest grubo. Dostałem zaproszenie na konferencję prasową WBO . Ale po co dostałem zaproszenie? No właśnie, bo jest szansa, że będę walczył o tytuł europejski. Walka w kwietniu" - chwalił się 24 lutego w mediach społecznościowych.

W Poczdamie Polak stanął naprzeciwko Nicka Hanninga. Niemiec miał przewagę w postaci własnej, licznie zgromadzonej publiczności. Przed walką właśnie z tego powodu mało kto dawał naszemu rodakowi jakiekolwiek szanse. A ten jednak pokazał, iż nie należało go skreślać . Od samego początku to Mateusz Tryc prezentował się zdecydowanie lepiej. Prawdziwa petarda nadeszła natomiast w dziesiątej odsłonie.

Mateusz Tryc z pasem mistrza Europy. Zakończył kilkuletnią serię Niemca

"Przez wielu skreślony Tryc dał naprawdę dobrą walkę i zaliczył mocny skalp na wyjeździe" - napisał w serwisie X zachwycony Mateusz Hencel, który pochwalił się nagraniem z końcówki konfrontacji. "Mamy to. Pas WBO jedzie do Polski" - ogłosił natomiast sam główny bohater. Zwycięstwo smakuje mu na pewno wyjątkowo. Nick Hanning od maja 2021 roku pozostawał niepokonany. I to właśnie nasz rodak zakończył jego imponującą serię.