FAME MMA The Freak: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

FAME MMA The Freak: Wyniki walk. Największa organizacja freak fight w Polsce po roku przerwy zawitała do Szczecina. W walce wieczoru wystąpili Jose "Josef Bratan" Simao i Kamil "Taazy" Mataczyński. Dużo emocji generował jednak powrót Marcina Najmana, który w barwach FAME ostatni raz wystąpił w 2021 r. "Cesarz" zawalczy z Tomaszem Olejnikiem. Nie sposób nie wspomnieć też o awanturze w walce 2 vs 1 Natan Marcoń i Adrian Cios vs Denis Załęcki. Zapraszamy do sprawdzenia kto wygrał na gali FAME MMA The Freak.