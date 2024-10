Wielka zadyma na gali FAME! Dyskwalifikacja i awantura w hitowej walce

Wielka awantura na gali FAME: The Freak! Denis Załęcki został zdyskwalifikowany za brutalne kopnięcie leżącego Natana Marconia. Pierwotnie "Bad Boy" był w dużych tarapatach, bowiem para zaatakowała go szybko i bardzo agresywnie. Po kilkudziesięciu sekundach sędzia chciał wrócić bój do stójki i wtedy się zaczęło... Prawdziwa eskalacja emocji miała miejsce jednak po dyskwalifikacji. Jeden z trenerów Załęckiego wpadł do klatki i ciosami zaatakował "Jokera".