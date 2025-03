Szeremeta wraca na ring. Medalistka IO poznała pierwszą rywalkę w Brazylii

Julia Szeremeta stała się niekwestionowaną bohaterką polskiego pięściarstwa, kiedy to w ramach ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu zaprezentowała się z niewiarygodnie dobrej strony . Przeszła ona bowiem wszystkie etapy, docierając aż do wielkiego finału imprezy . Tam jednak uległa tajskiej zawodniczce Lin Yu-Ting , lecz wokół tej walki narosły niemałe kontrowersje, związane z płcią przeciwniczki naszej reprezentantki . Mimo to polscy kibice mieli powód do świętowania, bowiem był to pierwszy od 32 lat medal olimpijski w boksie dla naszego kraju .

Kolejny przystanek w karierze Szeremety - Puchar Świata w Brazylii

W całym turnieju udział weźmie nieco ponad 130 zawodników z aż 18 krajów. Poza Szeremetą biało-czerwone barwy reprezentować będą także: Natalia Kuczewska (do 51 kg), Wiktoria Rogalińska (do 54 kg), Aneta Rygielska (do 60 kg), Kinga Krówka (do 65 kg), Barbara Marcinkowska (do 70 kg), Oliwia Toborek (do 75 kg), Jakub Słomiński (do 50 kg), Nikolas Pawlik (do 55 kg), Paweł Brach (do 60 kg), Bartłomiej Rośkowicz (do 65 kg), Damian Durkacz (do 70 kg), Michał Jarliński (do 75 kg), Nikodem Kozak (do 80 kg) oraz Jakub Straszewski (do 85 kg). Szans na uzyskanie dobrych rezultatów będzie więc naprawdę wiele, choć i tak największe nadzieje kibice "Biało-Czerwonych" pokładają zapewne przede wszystkim w srebrnej medalistce IO w Paryżu. Zmagania w ramach PŚ w Brazylii odbędą się w terminie od 31 marca do 4 kwietnia.