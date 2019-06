Charyzmatyczny Tyson Fury (28-0-1, 20 KO) jest uważany przez wielu ekspertów za najlepszego obecnie zawodnika wagi ciężkiej. Brytyjczyk przeżywał w ostatnich latach wzloty i upadki, w tej chwili znajduje się na fali i zamierza kontynuować dobrą passę. Twierdzi, że będzie boksował co najmniej do czterdziestki.

Zdjęcie Tyson Fury /AFP

- Boksuję, bo czyni mnie to szczęśliwym. Moim planem jest walczenie do momentu, w którym nie będę już w stanie tego robić. W tej chwili czuję się wspaniale dzięki boksowi. Nie przejdę prędko na emeryturę. Dopiero skończyłem 30 lat. Zostało mi ponad 10 lat w tej grze. Obawiam się, że będziecie mnie oglądać jeszcze przez co najmniej dekadę (śmiech) Wciąż będę dostarczał rozrywki, cieszył ludzi swoimi występami - mówi Fury.

- Jedynym tytułem, na jakim mi zależy, jest mistrzosto linearne. Ma niesamowitą historię i bronię go z dumą. Jeśli chodzi o ranking wagi ciężkiej magazynu The Ring (Fury jest jego liderem - przyp.red.), to myślę, że trafia on w sedno - dodaje ''Król Cyganów'', który kolejną walkę ma stoczyć jesienią. Jeżeli wygra, w pierwszym kwartale przyszłego roku dojdzie prawdopodobnie do rewanżu z mistrzem WBC, Deontayem Wilderem (41-0-1, 40 KO).