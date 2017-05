Kamil Glik mistrzem Francji! AS Monaco w koronie

Kamil Glik i jego koledzy z AS Monaco zostali mistrzami Francji! Ekipa z Księstwa przypieczętowała sukces pokonując w zaległym meczu 31. kolejki Saint-Etienne 2-0.

Zdjęcie Radość piłkarzy AS Monaco. Kamil Glik (pierwszy z prawej) /PAP/EPA

To ósmy tytuł mistrzowski w historii monakijskiego klubu. Czekał na niego od 2000 roku. Czteroletnia dominacja Paris Saint-Germain dobiegła końca.



Już wcześniej AS Monaco było niemal pewne zdobycia tytułu. Miało trzy punkty przewagi nad Paris Saint-Germain i dwa spotkania do rozegrania, podczas gdy rywale tylko jedno. Co więcej, w przypadku równej liczby punktów o kolejności w tabeli decyduje różnica bramek, a tę o wiele lepszą miało Monaco - aż o 17. Mimo tego trener Leonardo Jardim tonował nastoje i przekonywał, że: "W piłce nożnej wszystko jest możliwe". Teraz już nic nie odbierze tytułu ekipie z Księstwa.

Polski obrońca AS Monaco - Kamil Glik rozegrał całe spotkanie.

W 19. minucie gospodarze skontrowali i objęli prowadzenie. Radamel Falcao zagrał prostopadle, idealnie w tempo do Kyliana Mbappe, a młody gwiazdor balansem ciała zwiódł bramkarza i kopnął piłkę do pustej bramki.

Gospodarze atakowali i mieli miażdżącą przewagę, a rywale ograniczali się jedynie do murowania własnej bramki. AS Monaco kontrolowało grę, ale kolejne gole nie padały.

W 74. minucie goście stracili piłkę i nadziali się na kontrę, ale Valere Germain nie trafił w bramkę. Gospodarze odliczali minuty dzielące ich od sukcesu i nie forsowali tempa, ale w 3. minucie doliczonego czasu gry zdobyli drugiego gola i mogli fetować zdobycie tytułu mistrzów Francji.



W tym sezonie Ligue 1 Monaco zdobyło już 104 gole i poprawiło rekord PSG sprzed roku.

AS Monaco - AS Saint-Etienne 2-0 (1-0)



