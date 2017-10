Cracovia. Odsłonięto pomnik Józefa Kałuży

Mówiąc Cracovia, myślisz Józef Kałuża; mówiąc pierwsza era piłkarskiej reprezentacji, myślisz to samo, bo przecież legendarny Kałuża był jej pierwszym selekcjonerem na MŚ, czy jak to się wtedy określało – kapitanem. ​Dzisiaj przed stadionem "Pasów", przy ulicy - a jakże - Kałuży - odsłonięto pomnik największej legendy najstarszego polskiego klubu. To trzeci wielki monument wielkiej postaci polskiej piłki w naszym kraju, po tych Kazimierzów Deyny i Górskiego.

Zdjęcie Prezes Zbigniew Boniek i prezydent Jacek Majchrowski po otwarciu pomnika Józefa Kałuży. /Paweł Pieprzyca /INTERIA.PL

Aktu odsłonięcia pomnika Kałuży dokonali prezes PZPN-u Zbigniew Boniek i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Uczestniczyły w nim wszystkie najważniejsze postaci współczesnej Cracovii, za wyjątkiem prezesa i właściciela klubu Janusza Filipiaka, który w podróży służbowej wyjechał za granicę. Niektórzy szukali podtekstów, twierdząc, że doszło do zgrzytu: prof. Filipiak początkowo miał deklarować pomoc finansową przy budowie pomnika, a później się z niej nie wywiązać.

- Niech pan najpierw sprawdzi fakty, a później zadaje pytanie - tak trener Cracovii Michał Probierz napominał dziennikarza, który prosił o komentarz do tego, że Filipiak rzekomo nie dołożył się do pomnika.

- Pan Kałuża był legendą nie tylko krakowskiej piłki, ale też wieloletnim selekcjonerem reprezentacji Polski. Cieszę się, że najbardziej rozpoznawalny zawodnik Cracovii stanął przed jej stadionem. W piłce jest czas i miejsce na takie symbole. Myśląc o przyszłości, nie możemy zapominać o przeszłości - powiedział prezes Boniek.

Kałuża to legenda “Pasów", z którymi był związany jako piłkarz (dwa mistrzostwa Polski - 1921 i 1930) i trener. Był także selekcjonerem reprezentacji Polski, z którą zajął czwarte miejsce na igrzyskach olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, a dwa lata później, pod jego wodzą “Biało-Czerwoni" pierwszy raz wystąpili na mistrzostwach świata, ulegając w Strasburgu Brazylijczykom 5-6 po dogrywce w 1/8 finału.

Kałuża prowadził kadrę także w ostatnim meczu przed drugą wojną światową, pokonując 4-2 Węgry, czyli ówczesnych wicemistrzów świata.

W Krakowie jego imię nosi ulica, przy której stoi stadion Cracovii, a teraz powstał pomnik autorstwa Czesława Dźwigaja, artysty rzeźbiarza, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Inicjatorem uhonorowania wielkiej postaci była Rada Seniorów KS Cracovia 1906, pod przewodnictwem Jerzego Łudzika.



- To rozpoczęcie nowej historii - tak o odsłonięciu przed stadionem Cracovii pomnika Józefa Kałuży, powiedział Roman Steblecki, były hokeista tego klubu, reprezentant Polski, uczestnik mistrzostw świata i olimpijczyk z Calgary w 1988 roku.

Steblecki: Równać do najlepszych

Interia: Co oznacza dla Cracovii powstanie pomnika Józefa Kałuży?



Roman Steblecki: - To rozpoczęcie nowej historii. Warto wspominać i warto pamiętać o tych, którzy kiedyś coś tworzyli. To jest ponadto wybitna postać, więc trzeba tylko przyklasnąć, a przede wszystkim podziękować tym wszystkim, którzy w odpowiednim momencie zadziałali i dzisiaj możemy uczestniczyć w takim wydarzeniu.



Józef Kałuża to najwybitniejszy przedstawiciel Cracovii?

- Wszystko o nim słyszeliśmy podczas odsłonięcia pomnika. Każdy zna tę postać, przede wszystkim każdy kibic Cracovii...

... ale chyba nie tylko.

- Na pewno jest znany w szerszym gronie. Dlatego jeszcze raz chwała dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego.

W Polsce sytuacja, żeby w taki sposób uhonorować piłkarza, nie jest na porządku dziennym, ale na świecie jest to bardzo popularne, żeby wymienić tylko Pelego, Eusebio czy Thierry’ego Henry’ego.

- Trzeba równać do najlepszych i dobrze się stało, że nastąpił taki moment i dzisiaj byliśmy świadkami tego wydarzenia.



Paweł Pieprzyca, Michał Białoński