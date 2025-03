Polacy mieli podium w zasięgu, Stoch żałował tylko jednego. "Trochę ubolewam"

Polscy skoczkowie walczyli o podium do ostatniego skoku w konkursie drużynowym w Planicy. Ostatecznie zajęli czwarte miejsce, ale był to udany występ, który w trudnym sezonie dał powody do radości. Po zawodach Kamil Stoch przyznał, że taka rywalizacja to zupełnie inny poziom emocji. W tym sezonie jednak brakowało takich okazji, nad czym ubolewał trzykrotny mistrz olimpijski.