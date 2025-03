Konkurs się zakończył, nadeszła wiadomość ws. Prevca. Słoweńcy świętują

Zwycięstwo Domena Prevca w piątkowym konkursie indywidualnym rozbudziło apetyty słoweńskich kibiców przed sobotnią "drużynówką". Co więcej drugi był Anze Lanisek i to właśnie ci dwaj skoczkowie, wspomagani solidnymi Timim Zajcem i Lovro Kosem, mieli wywalczyć zwycięstwo przed własną publicznością.

Słoweńcy nie dość, że nie włączyli się do walki o wygraną, po którą sięgnęli Austriacy, to musieli do końca drżeć o miejsce w czołowej trójce. Ostatecznie udało im się obronić przed atakami Polaków i uplasować na najniższym stopniu podium, tuż za Niemcami.