Żużel. Tomasz Gollob: Nie poddaję się. Chcę stanąć na nogi. Wideo

Żużel. Tomasz Gollob: Nie poddaję się. Chcę stanąć na nogi.

- Chcę bardzo podziękować wszystkim, którzy byli i są ze mną. Dzięki nim wyszedłem z zapaści, byłem w strasznym stanie. Nie mam żalu do motocrossu, na którym spotkał mnie wypadek, nie poddaję się, bo to oznaczałoby przegraną. Chcę stanąć na nogi, chcę przejść jeszcze jedną operację, która pozwoli mi na to. Moim wielkim marzeniem jest wystartować w Rajdzie Dakar - mówi Tomasz Gollob, jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców na świecie.