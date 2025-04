Głośno o wyczynie polskiego siatkarza. Przyćmił nawet Wilfredo Leona

Mikołaj Sawicki odbierający nagrodę MVP po pierwszym spotkaniu finałowym siatkarskiej PlusLigi - takiego scenariusza przed startem sezonu nikt nie zakładał. Nie tylko dlatego, że Bogdanka LUK Lublin nie była wymieniana wśród faworytów do gry w finale. Sawicki trafił do Lublina po dobrym sezonie w Treflu Gdańsk, miał już za sobą debiut w reprezentacji Polski, ale po transferze Wilfredo Leona to nie on miał być liderem lubelskiej drużyny. Co więcej, w tym sezonie bywały tygodnie, w których podstawowym przyjmującym u boku wicemistrza olimpijskiego był Holender Bennie Tuinstra.

