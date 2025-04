Bolesna porażka w walce o Ligę Mistrzów. Nawet Tomasz Fornal nie dał rady

Walka o trzecie miejsce to rywalizacja dwóch zranionych drużyn. Obie były blisko gry w finale, obie przegrały rywalizację w półfinałach w tie-breaku. Bliżej gry o złoto był PGE Projekt Warszawa, który zmarnował prowadzenie w decydującym secie. Równocześnie to właśnie warszawianie mogli być bardziej rozczarowani całym sezonem, bo JSW Jastrzębski Węgiel zdobył wcześniej TAURON Puchar Polski. W pierwszym meczu o brąz to rozczarowanie przekuli w dobrą dyspozycję.

Reklama