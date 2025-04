Wydał krocie na inwestycje. Zarobią dzięki niemu 7 milionów

- Mecz wyglądał dużo lepiej, niż poprzednie. Idę w dobrym kierunku. Mam sporo do poprawy, bo ostatni też przyjeżdżam do mety. Widzę braki na starcie, to moja bolączka. Muszę ten aspekt przetrenować. Nieudane zawody w Krośnie tylko mnie zmotywowały do pracy. Start w Lesznie przed tak liczną publicznością to ogromne przeżycie. Jeśli chodzi o stres, to już wszystko sobie poukładałem w głowie, przyzwyczaiłem się do tłumów - tak Kacper Mania podsumował spotkanie z Abramczyk Polonią Bydgoszcz.

Reklama