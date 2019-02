Zbigniew Boniek o pomocy żużlowej Polonii Bydgoszcz. Wideo

- Cieszę się, że Polonia ma nowego właściciela, Jurka Kanclerza. Namówiłem go i razem zdecydowaliśmy, że dyrektorem sportowym będzie Tomasz [Gollob - red.]. To bardzo ważny etap na drodze jego walki o powrót do zdrowia - mówił prezes PZPN Zbigniew Boniek, który zaangażował się w pomoc żużlowej Polonii Bydgoszcz.