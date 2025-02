Gorąco wokół Zmarzlika, możliwa transferowa bomba. Prezes Motoru wyznaje

W 2022 roku Bartosz Zmarzlik przeszedł do Orlen Oil Motoru Lublin, opuszczając swoją macierzystą drużynę. To będzie trzeci sezon 5-krotnego mistrza świata w lubelskich barwach. W tym roku jednak wygasa mu kontrakt, a przyszłość Polaka jest sprawą, która rozgrzewa całe środowisko. Na Zmarzlika sidła miała zapuścić Betard Sparta Wrocław. Tak jednak nie zamierzają tego zostawić działacze z Lublina - My już sobie luźno rozmawiamy. Czas pokaże, czy Bartek przedłuży kontrakt - mówi Jakub Kępa, prezes Orlen Oil Motoru.