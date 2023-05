Zataili upadek Jabłońskiego. Kto mówi prawdę?

Przypomnijmy, że Mateusz Jabłoński wraca na tor po strasznym upadku, jaki zaliczył w sierpniu 2021 podczas treningów w Toruniu . Miał wówczas bardzo poważny uraz mózgu, lekarze kazali rodzinie szykować się na najgorsze. Mateusz po długiej rehabilitacji wyszedł z tego, co można i trzeba nazywać po prostu cudem. Od razu postanowił, że wróci do żużla, choć oczywiście rodzina była niezbyt chętna na takie rozwiązanie. Dla młodego zawodnika żużel jest jednak całym życiem, mimo że mocno nadszarpnął już jego zdrowie .

Dziennikarz jedno, ojciec drugie

- Mateusz zaliczył upadek w poniedziałek na treningu. Było trochę strachu, bo go przytkało, jak wszystkich w takich sytuacjach. Pojawiła się krew, rozbił sobie wargę i nos - opisał. Tym samym to, co przekazał ojciec żużlowca znacząco różni się od doniesień Koerbera. Kto mówi prawdę? Trudno powiedzieć, bo z jednej strony rodzina Jabłońskiego może nie chcieć publikacji takich wiadomości, nawet jeśli sprawa jest poważniejsza. Z drugiej strony jednak, czy Mirosław Jabłoński siedziałby w studiu, gdyby coś złego się działo? To już pozostawiamy do oceny czytelników.