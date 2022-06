Za liczbę zawodników z Grand Prix punktów nie dają

Wojciech Kulak Żużel

Naszpikowany gwiazdami jeżdżącymi w Grand Prix For Nature Solutions Apator w niedzielę wybrał się do Częstochowy. Czterech żużlowców rywalizujących na co dzień o indywidualne mistrzostwo świata nic im jednak nie dało i torunianie do domu wrócili nawet bez punktu bonusowego. Ba, gdyby nie Robert Lambert i Patryk Dudek, to kibice oglądaliby jeden z największych pogromów w tegorocznym sezonie.

Zdjęcie Robert Lambert / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan