Wielki powrót stanie się faktem! Legendarna arena znów aktywna

Tor w Norden już od dłuższego czasu pozostawał nieaktywny. Dziwiło to wielu kibiców, bo arena wygląda bardzo reprezentatywnie i spokojnie można tam organizować turnieje. Obiekt jest ogromny i pomieści wielkie rzesze publiczności, których póki co oczywiście nikt się tam nie spodziewa. Świetną informację przekazali jednak miejscowi działacze. W maju znów zawarczą tam motocykle.

- Wszystko gotowe na 28 maja przyszłego roku - napisali w mediach społecznościowych. Dodali także fotografie udowadniające, że na obiekcie odbyły się niezbędne prace konserwacyjne i naprawcze. Arena w Norden prezentuje się naprawdę imponująco, choć nie jest to zbyt nowoczesny obiekt. Nie to jest jednak najważniejsze. To miejsce stanowi kawał historii światowego żużla.