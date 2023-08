To ona pilnuje kontraktów mistrza. „Z nią trzeba rozmawiać o pieniądzach”

Wtedy już nie odstępowała go na krok

Prezesi dzwonili do Szweda, a on nie chciał z nimi gadać o kasie

Kiedy stało się jasne, że po sezonie 2022 Lindgren straci pracę w Tauron Włókniarzu (klub wziął na jego miejsce Mikkela Michelsena) prezesi zaczęli dzwonić do zawodnika z ofertami. Z nikim nie chciał rozmawiać. Sprawiał wrażenie, jakby w ogóle nie obchodziło go to, co będzie dalej robił. Działacze dziwili się, że tak ich traktuje. Szybko jednak ustalili, że najzwyczajniej w świecie pomylili numery telefonów, że Fredrik o kontraktach i pieniądzach nie rozmawia, że to robi Carolina. Co najmniej dwa kluby straciły na tym, że próbowały ominąć ten kierunek i dzwonili bezpośrednio do zawodnika. Odbili się od ściany, stracili szansę na jego angaż.