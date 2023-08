Tylko dwa kluby o niego pytają. Ma jeden duży problem

Nie ma żadnej oferty z Ekstraligi. A miało być tak pięknie

Głównym problemem Duńczyka jest to, że w tym sezonie nie wyeliminował swojego największego mankamentu. Dalej ma kiepskie starty. Jeden, góra dwa mu wyjdą, ale dwa kolejne już nie. W pierwszej lidze to nie jest jeszcze jakiś duży problem. Tam jeżdżą słabsi zawodnicy, więc da się odrobić straty na trasie. W Ekstralidze już nie ma tak łatwo.

Duńczyk pogodzony z tym, że zostanie w 1. Lidze

Nic dziwnego, że kluby oglądając Seiferta-Salka w akcji nie zdecydowały się na to, żeby na niego postawić. On już zresztą pogodził się z tym, że na kolejny sezon zostanie w 1. Lidze i będzie dalej pracował nad tym, by poprawić technikę startu. Czy to coś da? To się okaże. W ostatnim meczu w Landshut Duńczykowi pomagał Tomasz Bajerski. Były trener PSŻ, gdyby zdecydował się na dalszą współpracę, mógłby być mocnym uzupełnieniem teamu.