„To była torpeda”. Ależ on mu zrobił reklamę

Mówią o nim uczeń Zmarzlika i petarda

Takiego Woźniaka jeszcze nie oglądaliśmy. Kibice już piszą o nim "to była petarda", nazywają go uczniem Bartosza Zmarzlika, który po sezonie 2022 zamienił ebut.pl Stal na Platinum Motor Lublin.

Woźniak przez 5 lat startów w Stali wyrobił sobie markę solidnego rzemieślnika. Mówiono o nim, że potrafi wygrać start i to uważano za jego najmocniejszą broń. Na trasie Woźniak raczej nie zyskiwał, często za to notował głupie straty pozycji.

Dopiero teraz widzimy, że zamiana Sparty na Stal miała sens

W ogóle to Woźniak przeniósł się po sezonie 2017 z Betard Sparty Wrocław do Stali, bo to miało mu pomóc w rozwoju. Wtedy podkreślał, że uwielbia gorzowski tor. Tam zdobył tytuł mistrza Polski juniorów (2014) i seniorów (2017). Jednak w sezonach 2018-2022 Woźniak nie zrobił jakiegoś oszołamiającego progresu i nie jechał takich spotkań, jak to z GKM-em.