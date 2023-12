Szukają pięknych kobiet. To trampolina do wielkiej kariery

Choć podprowadzające zniknęły jakiś czas temu z elitarnego cyklu Grand Prix, to w Polsce wciąż mają ogromne znaczenie i umilają kibicom każde spotkanie ligowe. Nowych kandydatek do zespołu Stal Girls zaczął szukać ostatnio klub z Gorzowa. Casting zakończył się sukcesem, ponieważ pojawiło się na nim kilkanaście chętnych kobiet do tego, by rozpocząć nową przygodę. Kibice wyniki rekrutacji poznają w ciągu maksymalnie dwóch tygodni.